Из дома Анчелотти украден сейф

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13 Февраля 2021, 09:36,
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Дом главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти подвергся нападению грабителей, об этом рапортует Football-Italia.
Согласно сведениям источника, из жилья злоумышленники вынесли сейф. В момент ограбления итальянский специалист находился в другом месте, а преступников отпугнула его дочь.
Напомним, что Анчелотти занял пост наставника «Эвертона» в 2019-м году. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до 2024-го года.
В настоящий момент «ириски» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда проведет на своем поле против «Фулхэма» 14-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Карло Анчелотти