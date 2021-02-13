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Из дома Анчелотти украден сейф

13 Февраля 2021, 09:36,

Дом главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти подвергся нападению грабителей, об этом рапортует Football-Italia.

Согласно сведениям источника, из жилья злоумышленники вынесли сейф. В момент ограбления итальянский специалист находился в другом месте, а преступников отпугнула его дочь.

Напомним, что Анчелотти занял пост наставника «Эвертона» в 2019-м году. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до 2024-го года.

В настоящий момент «ириски» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда проведет на своем поле против «Фулхэма» 14-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карло Анчелотти
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