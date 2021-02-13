Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» интересуется форвардом «Спортинга», клаузула которого 59 млн евро

13 Февраля 2021, 09:30,

Перспективный нападающий Тьягу Томаш, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует The Sun.

Как сообщает источник, заинтересованность в подписании контракта с 18-летним футболистом проявляет лондонский «Арсенал». Стоит отметить, что в контракте Томаша прописана сумма отступных в размере 59 миллионов евро. Этот пункт может помешать переходу, поэтому португальцы готовы пойти на уступки.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 поединках за лиссабонский коллектив во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Спортинг Лиссабон, Трансферы футбола - лето 2021, Тьягу Томаш
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