«Арсенал» интересуется форвардом «Спортинга», клаузула которого 59 млн евро

Перспективный нападающий Тьягу Томаш, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует The Sun.

Как сообщает источник, заинтересованность в подписании контракта с 18-летним футболистом проявляет лондонский «Арсенал». Стоит отметить, что в контракте Томаша прописана сумма отступных в размере 59 миллионов евро. Этот пункт может помешать переходу, поэтому португальцы готовы пойти на уступки.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 поединках за лиссабонский коллектив во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.