«Вест Хэм» решил продать Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, скорее всего, покинет лондонский «Вест Хэм» по завершении нынешнего сезона. Как информирует Football Insider, руководство английского клуба решило расстаться с 31-летним футболистом.

Согласно данным источника, «молотобойцы» рассчитывают выручить с трансфера игрока пять-шесть миллионов евро. Ранее СМИ сообщали об интересе к Ярмоленко со стороны турецких топ-клубов.

Андрей защищает цвета «Вест Хэма» с 2018-го года. Его трудовой договор с лондонцами истекает летом 2022-го года.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник провел 14 матчей, отметившись лишь одной голевой передачей. Сейчас украинец находится в лазарете из-за повреждения колена.