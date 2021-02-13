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Моуринью: «Клоппу и Гвардиоле повезло, их клубы обладают огромными финансовыми возможностями»

13 Февраля 2021, 09:06,

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о больших финансовых возможностях клубов, которые возглавляют Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.

«Клопп и Гвардиола являются лучшими тренерами мира. Они работают в клубах, которые стремятся выиграть все трофеи. Для этого им необходимы лучшие футболисты на каждой позиции. Юргену и Пепу очень повезло, поскольку их клубы обладают огромными финансовыми возможностями», - передает слова португальского специалиста портал Goal.com.

Напомним, что Хосеп Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити», а Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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0
andi
13 Февраля 2021, 09:51

МАУР заплакал.ПЕПУ да повезло у него шейхи а КЛОППУ то пока не очень.

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