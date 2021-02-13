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Агент: «Не исключаю возвращения Жоржиньо в Италию»

13 Февраля 2021, 00:25,

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос не исключил возвращения своего клиента в Серию А.

«Всё стремительно развивается, поэтому нельзя ничего исключать. Если Сарри вернётся в «Наполи», то он попытается вернуться Жоржиньо, потому что мой клиента идеально подходит под его футбол. Я не могу исключать возвращения Жоржиньо в Италию, но у него ещё два года контракта с «Челси», - цитирует Сантоса Radio Kiss Kiss Napoli.

Бразильский полузащитник сыграл двадцать два матча за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт Жоржиньо с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жоржиньо
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