Сульшер: «Холанна ждёт фантастическая карьера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал интерес «манкунианцев» к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну.

«Эрлинга ждёт фантастическая карьера, я слежу за ним, о чем уже неоднократно говорил. Сейчас Холанн добивается невероятных успехов в Дортмунде, посмотрим, что будет дальше.

Конечно, я рад, что у него всё складывается хорошо, учитывая, что мы работали вместе, и Эрлинг является норвежцем», - цитирует Сульшера VG.

20-летний Холанн сыграл двадцать два матча за «Боруссию» в нынешнем сезоне, забил двадцать два гола и отдал шесть голевых передач.