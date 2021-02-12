Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сульшер: «Холанна ждёт фантастическая карьера»

12 Февраля 2021, 21:29,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал интерес «манкунианцев» к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну.

«Эрлинга ждёт фантастическая карьера, я слежу за ним, о чем уже неоднократно говорил. Сейчас Холанн добивается невероятных успехов в Дортмунде, посмотрим, что будет дальше.

Конечно, я рад, что у него всё складывается хорошо, учитывая, что мы работали вместе, и Эрлинг является норвежцем», - цитирует Сульшера VG.

20-летний Холанн сыграл двадцать два матча за «Боруссию» в нынешнем сезоне, забил двадцать два гола и отдал шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уле Гуннар Сульшер, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола