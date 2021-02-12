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У защитника «Лестера» Джастина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

12 Февраля 2021, 20:55,

Защитник «Лестера» Джеймс Джастин получил тяжелую травму. У 22-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Повреждение англичанина прокомментировал главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

«Это серьезный удар по нам, Джастин играл просто невероятно с момента перехода в наш клуб. Он способен был выступать на любой позиции. Я хорошо знаком с этим парнем и знаю, что он не сломается, а вернется ещё сильнее», - цитирует Роджерса пресс-служба «Лестера».

В нынешнем сезоне Джастин сыграл тридцать один матч за «Лестер» во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Брендан Роджерс, Джеймс Джастин
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