У защитника «Лестера» Джастина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Защитник «Лестера» Джеймс Джастин получил тяжелую травму. У 22-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Повреждение англичанина прокомментировал главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

«Это серьезный удар по нам, Джастин играл просто невероятно с момента перехода в наш клуб. Он способен был выступать на любой позиции. Я хорошо знаком с этим парнем и знаю, что он не сломается, а вернется ещё сильнее», - цитирует Роджерса пресс-служба «Лестера».

В нынешнем сезоне Джастин сыграл тридцать один матч за «Лестер» во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.