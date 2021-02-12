Моуринью – об отношениях с Гвардиолой: «Он позвонил мне, когда не стало моего отца, никогда не забуду этого»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Вы должны понимать, что тренерам сложно развивать дружбу друг с другом, у нас не так много времени, мы видимся по паре минут перед матчем и после.

Бывают моменты, которые вы никогда не забудете. Я помню, что в 2017 году, когда мой отец умер, Гвардиола позвонил мне, он знал, как важен для меня мой отец. Так же поступил и я, когда не стало его мамы. Есть вещи, которые люди не видят, мы не должны делиться ими. У меня остались только теплые воспоминания от нашей совместной работы», - приводит слова португальца Football London.