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Моуринью – об отношениях с Гвардиолой: «Он позвонил мне, когда не стало моего отца, никогда не забуду этого»

12 Февраля 2021, 20:23,

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Вы должны понимать, что тренерам сложно развивать дружбу друг с другом, у нас не так много времени, мы видимся по паре минут перед матчем и после.

Бывают моменты, которые вы никогда не забудете. Я помню, что в 2017 году, когда мой отец умер, Гвардиола позвонил мне, он знал, как важен для меня мой отец. Так же поступил и я, когда не стало его мамы. Есть вещи, которые люди не видят, мы не должны делиться ими. У меня остались только теплые воспоминания от нашей совместной работы», - приводит слова португальца Football London.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
12 Февраля 2021, 20:45

Респект поступку Гвардиолы и словам Моуринью... Так должно быть и на поле среди игроков....

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