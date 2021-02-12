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​Клопп рассказал о ситуации травмированных игроков «Ливерпуля»

12 Февраля 2021, 17:48,

В преддверии матча против «Лестера» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с травмированными игроками.

«Фабиньо не сыграет. У него снова возникла небольшая мышечная проблема. Пока я не знаю, сыграет ли он во вторник против «РБ Лейпцига».

Наби Кейта вернулся к работе на поле, но ещё не работает с командой. Он проводит тяжёлые тренировки на заключительном этапе реабилитации. Но пока он не готов.

Жота близок к возвращению, но не так близок, как Кейта. Диогу проводит индивидуальные занятия на поле, но пока не с такой интенсивностью», - рассказал Клопп на пресс-конференции.

«Лестер» и «Ливерпуль» сыграют тринадцатого февраля, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Наби Кейта, Диогу Жота, Энрике Фабиньо
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