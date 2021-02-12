Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Гвардиола и Гюндоган признаны лучшими в АПЛ в январе

12 Февраля 2021, 15:18,

Английская Премьер-лига подвела итоги голосования за звание лучшего тренера и футболиста месяца в январе. Призы достались представителям «Манчестер Сити», а именно Хосепу Гвардиоле и Илкаю Гюндогану.

В январе «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей чемпионата Англии с общей разностью мячей 16:1. Илкай Гюндоган в этих играх записал на свой счёт пять забитых мячей.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги Англии, опережая ближайшего преследователя в лице соседей из «Манчестер Юнайтед» на пять баллов при одной игре в запасе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Илкай Гюндоган
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