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​Мошенник потратил 175 тысяч фунтов с карты Мареза на шикарную жизнь

12 Февраля 2021, 14:14,

В 2017-м году Рияд Марез, тогда ещё футболист «Лестера», стал жертвой мошенника. Об этой истории на своих страницах пишет The Sun.

Тридцатидвухлетний Шариф Мохамед потратил чуть более 175 тысяч фунтов с карты Мареза на шикарную жизнь – он спускал деньги в казино, пил дорогое шампанское на вечеринках на Ибице, приобрёл джинсы от Armari за 1400 фунтов и так далее.

Марез заметил списания средств только спустя пять недель. После этого карта была заблокирована.

Мошенник говорит, что за его действиями стояли нечестные сотрудники банка, однако это не доказано. Мохамед частично признал вину и был освобождён под залог. В конце февраля суд вынесет приговор.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Рияд Марез
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