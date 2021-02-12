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Моуринью возмущён постом Бэйла в «Инстаграме»

12 Февраля 2021, 12:09,

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью возмущен постом валлийского полузащитника Гарета Бэйла в «Инстаграме».

Согласно информации Mirror, португальский специалист объяснил отсутствие игрока в матче Кубка Англии против «Эвертона» (4:5) травмой, но в день игры Бэйл опубликовал в социальной сети фотографию с тренировки, подписав ее словами «отличная тренировка сегодня».

Моуринью был в ярости из-за этой публикации, поскольку Гарет выставил тренера в дурном свете. Фанаты обвинили специалиста в недостоверной информации.

Напомним, что валлиец выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2020/2021.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Гарет Бэйл
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
12 Февраля 2021, 14:17

Ну началось Бейла окончательно поставил приоритеты Уэльс-Гольф-Лондон-Мадрид....

0
RedMonk
12 Февраля 2021, 13:40

Поехала крыша у Жозе ?

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