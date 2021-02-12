«Манчестер Юнайтед» решил продать Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с 25-летним французским форвардом Антони Марсьялем в летнее трансферное окно. Об этом информирует Manchester Evening News.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро. Действующий трудовой договор Марсьяля с «красными дьяволами» истекает летом 2024-го года.

В составе манкунианцев Антони выступает с 2015-го года. Он переехал на «Олд Траффорд» из «Монако».

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провел 18 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.