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«Позвоню Месси»: Гвардиола бросил вызов «Баварии»

12 Февраля 2021, 08:13,

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил мюнхенскую «Баварию» с победой на клубном чемпионате мира. В финале немецкая команда минимально переиграла мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0.

«Поздравляю «Баварию», особенно Ханса-Дитера Флика. Это очень значимое достижение. «Бавария» является второй командой, которой удалось выиграть шесть титулов подряд. Ранее такого результата смогла добиться только «Барселона». Возможно, я позвоню Лионелю Месси, и мы сможем сыграть за седьмой титул? Говорите, где и когда», - передает слова испанского тренера «Твиттер» мюнхенского гранда.

Ранее подопечные Флика выиграли Бундеслигу, Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии и УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Хосеп Гвардиола
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