Тренеру «Ньюкасла» Брюсу угрожали смертью

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11 Февраля 2021, 22:30,
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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс рассказал о том, что ему часто угрожают в социальных сетях.
«Социальные сети — мощное оружие для всех, кого это касается. В мой адрес летело много оскорблений. Были угрозы смертью и много чего еще. Я понимаю, насколько это ужасно.
Иногда бывает так, что футбольные арбитры приостанавливают свою карьеру, потому люди начинают угрожать отнять их жизнь. Это ужасно и нелепо. Такие вещи нужно не должны происходить, их нужно контролировать и пресекать», — приводит слова Брюса Sky Sports.
Напомним, на днях арбитр Майк Дин попросил АПЛ не ставить его на ближайшие матчи из-за угроз смертью в социальных сетях из-за ошибок в предыдущих встречах.
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Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
|Теги: Ньюкасл, Стив Брюс, Майк Дин