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Тренеру «Ньюкасла» Брюсу угрожали смертью

11 Февраля 2021, 22:30,

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс рассказал о том, что ему часто угрожают в социальных сетях.

«Социальные сети — мощное оружие для всех, кого это касается. В мой адрес летело много оскорблений. Были угрозы смертью и много чего еще. Я понимаю, насколько это ужасно.

Иногда бывает так, что футбольные арбитры приостанавливают свою карьеру, потому люди начинают угрожать отнять их жизнь. Это ужасно и нелепо. Такие вещи нужно не должны происходить, их нужно контролировать и пресекать», — приводит слова Брюса Sky Sports.

Напомним, на днях арбитр Майк Дин попросил АПЛ не ставить его на ближайшие матчи из-за угроз смертью в социальных сетях из-за ошибок в предыдущих встречах.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Ньюкасл, Стив Брюс, Майк Дин
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