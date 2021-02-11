​Канчельскис: «Фергюсон ударил Бекхэма в глаз с руки, а не бутсой»

Комментатор Тимур Журавель на своём канале в YouTube опубликовал видео. Гостем Журавеля стал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Журавель вспомнил давнюю историю о том, как под глазом у Дэвида Бекхэма появился «фингал». Случилось это после поражения «МЮ» от «Арсенала», когда Бекхэм был виноват в пропущенном голе. Тогдашний тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон в своей книге писал о том, что он ударил ногой по бутсе, и та прилетела Бекхэму в глаз.

«Как вы себе это представляете? Дайте сто попыток, и никто так не попадёт, любой увернётся. Ситуация была другой – Фергюсон подошёл и въехал Бекхэму. С руки, не с ноги, он же не Кантона.

После игры Фергюсон заметил, как Бекхэм и Эшли Коул [экс-игрок «Арсенала»] смеялись – они хорошие друзья. Фергюсон сказал в раздевалке Бекхэму: «Ты вот смеялся с другом, а он тебя сегодня поимел». А Бекхэм ответил: «Если он меня поимел, то тебя поимел Венгер». Дальше вы понимаете реакцию. Вот и всё. Мне это рассказывали очевидцы», - рассказал Канчельскис.