Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Канчельскис: «Фергюсон ударил Бекхэма в глаз с руки, а не бутсой»

11 Февраля 2021, 19:36,

Комментатор Тимур Журавель на своём канале в YouTube опубликовал видео. Гостем Журавеля стал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Журавель вспомнил давнюю историю о том, как под глазом у Дэвида Бекхэма появился «фингал». Случилось это после поражения «МЮ» от «Арсенала», когда Бекхэм был виноват в пропущенном голе. Тогдашний тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон в своей книге писал о том, что он ударил ногой по бутсе, и та прилетела Бекхэму в глаз.

«Как вы себе это представляете? Дайте сто попыток, и никто так не попадёт, любой увернётся. Ситуация была другой – Фергюсон подошёл и въехал Бекхэму. С руки, не с ноги, он же не Кантона.

После игры Фергюсон заметил, как Бекхэм и Эшли Коул [экс-игрок «Арсенала»] смеялись – они хорошие друзья. Фергюсон сказал в раздевалке Бекхэму: «Ты вот смеялся с другом, а он тебя сегодня поимел». А Бекхэм ответил: «Если он меня поимел, то тебя поимел Венгер». Дальше вы понимаете реакцию. Вот и всё. Мне это рассказывали очевидцы», - рассказал Канчельскис.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, Дэвид Бекхэм, Андрей Канчельскис
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
11 Февраля 2021, 20:09

Я больше верю Фергюсону, чем каким-то "очевидцам" Канчельскиса.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола