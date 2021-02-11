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​Суд обязал «Ливерпуль» выплатить 1,7 млн евро «Фулхэму» за молодого футболиста

11 Февраля 2021, 15:51,

Летом 2019-го года вингер Харви Эллиотт, которому на тот момент было шестнадцать лет, перебрался из «Фулхэма» и «Ливерпуль». Переход молодого игрока повлёк за собой спор между клубами по поводу компенсациями, и дело дошло до суда. Поговаривали, что «Ливерпуль» предлагал 750 тысяч фунтов, в то время как «Фулхэм» хотел получить 8 миллионов.

Теперь «Ливерпуль» обязали выплатить «Фулхэму» 1,5 миллиона фунтов (примерно 1,71 миллиона евро). Сумма может вырасти до 4,3 миллионов фунтов (4,9 млн евро) при определённых условиях. Также «Фулхэм» получит 20% от суммы следующего трансфера игрока, передаёт Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Фулхэм, Харви Эллиотт
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