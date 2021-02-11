Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Тухель готов дать шанс Кепе

11 Февраля 2021, 11:48,

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о будущем в команде испанского голкипера Кепы Аррисабалаги.

«Я готов дать ему шанс проявить себя. Кепа появится в стартовом составе в матче Кубка Англии против «Барнсли». Я наблюдал за ним, когда находился вне лондонского клуба. Возможно, на него давит большая сумма денег, которую заплатил «Челси» за трансфер. Сейчас для него все начинается сначала», - передает слова немецкого специалиста Goal.com.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Аррисабалага сыграл всего три встречи, в которых пропустил шесть мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Томас Тухель, Кепа Аррисабалага
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Комментарии (1)
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Super fanat
11 Февраля 2021, 12:09

Начало конца? А так хорошо начинал...

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