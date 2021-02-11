Тухель готов дать шанс Кепе

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о будущем в команде испанского голкипера Кепы Аррисабалаги.

«Я готов дать ему шанс проявить себя. Кепа появится в стартовом составе в матче Кубка Англии против «Барнсли». Я наблюдал за ним, когда находился вне лондонского клуба. Возможно, на него давит большая сумма денег, которую заплатил «Челси» за трансфер. Сейчас для него все начинается сначала», - передает слова немецкого специалиста Goal.com.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Аррисабалага сыграл всего три встречи, в которых пропустил шесть мячей.