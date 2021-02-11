Де Брёйне не устраивают условия нового контракта с «Манчестер Сити»

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11 Февраля 2021, 11:40,
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Руководство «Манчестер Сити» не может договориться с бельгийским плеймейкером Кевином де Брёйне о пролонгации трудового соглашения. Об этом рапортует The Athletic.
Источник утверждает, что полузащитника не устраивают условия, предложенные «горожанами». Де Брёйне рассказал одному из партнеров по команде, что клуб предлагает ему контракт с меньшим окладом, нежели по нынешнему договору.
Действующее соглашение между «Манчестер Сити» и хавбеком истекает летом 2023-го года.
В текущем сезоне чемпионата Англии де Брёйне провел 17 матчей, записав себе в актив три гола (два - с пенальти) и десять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
Руководство Сити чё там ваще долбанулись? Ладно я бы понял если бы Де Брёйне выдвигал условия о поднятии зарплаты ,а тут наоборот уменьшают оклад ,естественно ,что его не устроит .Вот потеряйте Де Брёйне и тогда игра Сити на уровень ниже упадёт ,идиоты епт.Такого игрока с руками с ногами оторвут ,жаба никогда до хорошего не доводила.