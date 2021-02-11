Де Брёйне не устраивают условия нового контракта с «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» не может договориться с бельгийским плеймейкером Кевином де Брёйне о пролонгации трудового соглашения. Об этом рапортует The Athletic.

Источник утверждает, что полузащитника не устраивают условия, предложенные «горожанами». Де Брёйне рассказал одному из партнеров по команде, что клуб предлагает ему контракт с меньшим окладом, нежели по нынешнему договору.

Действующее соглашение между «Манчестер Сити» и хавбеком истекает летом 2023-го года.

В текущем сезоне чемпионата Англии де Брёйне провел 17 матчей, записав себе в актив три гола (два - с пенальти) и десять результативных передач.