Та: «Дайте Хаверцу время, он убедит всех критиков»

Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та поддержал полузащитника «Челси» Кая Хаверца.

«Я регулярно смотрю игры «Челси», люди говорят о том, что Хаверц должен делать что-то невероятное, потому что за него заплатили много денег. Это полная чепуха. Дайте ему время, он убедит всех критиков», - цитирует Та sport1.

Лондонский клуб заплатил восемьдесят миллионов евро за 21-летнего немца в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Хаверц сыграл двадцать шесть матчей за «Челси» во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт Кая с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.