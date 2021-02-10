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Та: «Дайте Хаверцу время, он убедит всех критиков»

10 Февраля 2021, 23:53,

Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та поддержал полузащитника «Челси» Кая Хаверца.

«Я регулярно смотрю игры «Челси», люди говорят о том, что Хаверц должен делать что-то невероятное, потому что за него заплатили много денег. Это полная чепуха. Дайте ему время, он убедит всех критиков», - цитирует Та sport1.

Лондонский клуб заплатил восемьдесят миллионов евро за 21-летнего немца в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Хаверц сыграл двадцать шесть матчей за «Челси» во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт Кая с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Кай Хаверц, Джонатан Та
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