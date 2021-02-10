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Терри: «Маунт станет капитаном «Челси» и сборной Англии»

10 Февраля 2021, 21:22,

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри считает, что полузащитник Мэйсон Маунт в будущем станет капитаном «Челси».

«Маунт – лучший игрок «Челси» в нынешнем сезоне. Мэйсон много тренируется, «Челси» в его крови, он постоянно демонстрирует свои лидерские качества. Думаю, что он станет капитаном «Челси» и сборной Англии», - сказал Терри во время прямого эфира в «Инстаграме».

Стоит отметить, что 22-летний англичанин уже выходил с капитанской повязкой в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лутон Таун» (3:1).

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Маунт сыграл двадцать два матча за «Челси», забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Джон Терри, Мэйсон Маунт
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