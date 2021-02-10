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​Тухель получил вопрос о возможном трансфере Холанна в «Челси»

10 Февраля 2021, 19:43,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на пресс-конференции получил вопрос по поводу возможных трансферов защитника Дайо Упамекано и форварда Эрлинга Холанна.

«Я могу понять интерес к этому вопросу, а также заинтересованность каждого фаната в разговорах на такие темы. Я сам остаюсь фанатом и мне тоже интересно, что происходит.

Но сейчас февраль, и впереди долгий путь. Когда вы узнаете меня лучше, то поймёте, что я не буду говорить об игроках других клубов, у которых есть контракт. Я проявляю уважение. Всё остальное будет решаться за закрытыми дверями. Мне очень жаль», - приводит слова Тухеля Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель, Эрлинг Холанн, Дайо Упамекано
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