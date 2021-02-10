​Гвардиола: «Мы уже чемпионы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был в хорошем настроении на пресс-конференции.

«Знаете, два или три месяца назад у нас не было всего этого. У нас не было шансов стать чемпионами, попасть в Лигу чемпионов, но теперь мы готовы. Возможно, нам больше не стоит играть в Премьер-лиге. Потому что мы уже чемпионы. Не понимаю, зачем нам играть с «Тоттенхэмом», а затем с «Эвертоном». Мы ведь уже стали чемпионами», - пошутил Гвардиола.

После этого рулевой «Манчестер Сити» был более серьёзным. Он сказал, что не стоит списывать «Ливерпуль» со счетов в гонке за титулом.

«Ливерпуль» остаётся одной из лучших команд, которые я видел в своей жизни. Они выдали невероятную серию из 68 домашних матчей без поражений в АПЛ, а после этого проиграли трижды подряд. Как думаете, может ли такое случиться с нами? Конечно, может», - отметил тренер «Манчестер Сити».