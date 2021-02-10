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​У Клоппа умерла мать, тренер не сможет приехать на похороны

10 Февраля 2021, 15:38,

Мать Юргена Клоппа Элизабет умерла в возрасте 81 года. Тренер «Ливерпуля» в последний раз виделся с мамой в день её восьмидесятилетия.

«Она значила для меня всё. Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как набожный христианин, я знаю, что теперь она находится в лучшем месте», - цитирует Клоппа Schwarzwaelder Bote.

Из-за установленных ограничений по перемещению между станами Юрген Клопп не сможет приехать на похороны.

«Я не смогу присутствовать на похоронах из-за этих ужасных времён. Как только обстоятельства позволят, мы проведём поминовение», - добавил тренер.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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0
andi
10 Февраля 2021, 16:24

Мои соболезнования,ЮРГЕН!

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