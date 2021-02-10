​У Клоппа умерла мать, тренер не сможет приехать на похороны

Мать Юргена Клоппа Элизабет умерла в возрасте 81 года. Тренер «Ливерпуля» в последний раз виделся с мамой в день её восьмидесятилетия.

«Она значила для меня всё. Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как набожный христианин, я знаю, что теперь она находится в лучшем месте», - цитирует Клоппа Schwarzwaelder Bote.

Из-за установленных ограничений по перемещению между станами Юрген Клопп не сможет приехать на похороны.

«Я не смогу присутствовать на похоронах из-за этих ужасных времён. Как только обстоятельства позволят, мы проведём поминовение», - добавил тренер.