Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хазенхюттль отреагировал на информацию о трансфере Ингса

10 Февраля 2021, 11:40,

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба форварда Дэнни Ингса.

«Саутгемптон» ведет переговоры с Дэнни о продлении контракта. По поводу слухов - вопрос не ко мне. Могу сказать, что Ингс очень важен для нас. Он не планирует уходить, поэтому не вижу смысла обсуждать информацию о возможном трансфере», - передает слова немецкого специалиста портал Goal.

Ранее СМИ сообщали, что подписать 28-летнего футболиста хотят «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Ингс провел 17 поединков, забил семь голов и отдал три ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ральф Хазенхюттль, Дэнни Ингс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола