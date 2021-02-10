Хазенхюттль отреагировал на информацию о трансфере Ингса

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба форварда Дэнни Ингса.

«Саутгемптон» ведет переговоры с Дэнни о продлении контракта. По поводу слухов - вопрос не ко мне. Могу сказать, что Ингс очень важен для нас. Он не планирует уходить, поэтому не вижу смысла обсуждать информацию о возможном трансфере», - передает слова немецкого специалиста портал Goal.

Ранее СМИ сообщали, что подписать 28-летнего футболиста хотят «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Ингс провел 17 поединков, забил семь голов и отдал три ассиста.