«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Стоунса

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10 Февраля 2021, 10:32,
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Центральный защитник Джон Стоунс может подписать новый трудовой договор с «Манчестер Сити». Об этом рапортует The Times.
Согласно информации источника, в дальнейшем сотрудничестве с 26-летним футболистом лично заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
Напомним, что действующее соглашение Джона с клубом из Манчестера рассчитано до середины 2022-го года.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Стоунс провел 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.
По итогам 23 туров чемпионата «Манчестер Сити» набрал 50 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Джон Стоунс