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«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Стоунса

10 Февраля 2021, 10:32,

Центральный защитник Джон Стоунс может подписать новый трудовой договор с «Манчестер Сити». Об этом рапортует The Times.

Согласно информации источника, в дальнейшем сотрудничестве с 26-летним футболистом лично заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Напомним, что действующее соглашение Джона с клубом из Манчестера рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Стоунс провел 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

По итогам 23 туров чемпионата «Манчестер Сити» набрал 50 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Джон Стоунс
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