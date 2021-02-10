Дуглас Коста может продолжить карьеру в АПЛ

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10 Февраля 2021, 10:17,
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Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.
Согласно информации tribalfootball, заинтересованность в подписании 30-летнего вингера проявляет «Лидс». Английский клуб предпримет попытку подписать Косту, если команду покинет Рафинья, интерес к которому проявляют несколько европейских грандов.
Арендное соглашение Дугласа с «Баварией» истекает летом текущего года.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник провел 11 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лидс, Дуглас Коста, Трансферы футбола - лето 2021
Ну так себе замена, честно говоря, Рафинья незаменим в Лидсе. Сам же Коста давно не в форме, что показывают его последние матчи за Юве и Баварку. Вряд ли в АПЛ будет за всеми успевать, хотя хз. Может, опыт поможет. Да и сам Коста вряд ли захочет идти на понижение после Юве и Баварии-то, если не попросят.