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Де Брёйне вернулся к тренировкам

10 Февраля 2021, 09:25,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о восстановлении бельгийского хавбека Кевина де Брёйне после травмы.

«Де Брёйне идет на поправку. Он уже вернулся к тренировкам, однако пока занимается по индивидуальной программе. Его самочувствие улучшается с каждым днем», - передает слова испанского наставника портал Goal.com.

Напомним, что Кевин получил травму по ходу поединка против бирмингемской «Астон Виллы». Игра состоялась 20-го января.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 17 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и десять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Кевин де Брёйне
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