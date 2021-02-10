Де Брёйне вернулся к тренировкам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о восстановлении бельгийского хавбека Кевина де Брёйне после травмы.

«Де Брёйне идет на поправку. Он уже вернулся к тренировкам, однако пока занимается по индивидуальной программе. Его самочувствие улучшается с каждым днем», - передает слова испанского наставника портал Goal.com.

Напомним, что Кевин получил травму по ходу поединка против бирмингемской «Астон Виллы». Игра состоялась 20-го января.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 17 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и десять результативных передач.