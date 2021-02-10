Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Реднапп: «Чемпионская гонка в АПЛ уже завершена»

10 Февраля 2021, 08:59,

Известный тренер Гарри Реднапп поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Гонка уже завершена. «Манчестер Сити» станет чемпионом. Все кончено. В текущем сезоне команда Хосепа Гвардиолы сильнее всех на голову. Не вижу клуба, который смог бы навязать «горожанам» конкуренцию.

«Манчестер Юнайтед»? «Дьяволы» хорошо выступают в этом сезоне, но я не думаю, что они смогут конкурировать с «Манчестер Сити», - передает слова специалиста Manchester Evening News.

«Горожане» занимают первое месте в Премьер-лиге, опережая «красных дьяволов» на пять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Гарри Реднапп
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