Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о своём отношении к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

«Салах - это африканский Месси. Египтянин может играть в лучших командах мира», - заявил бывший немецкий нападающий Kingfut. «Сейчас мы не планируем его подписывать, но,приход такого футболиста был бы честью для нас».

В этом сезоне Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» 32 матча во всех соревнованиях, забил 22 мяча и отдал 4 голевые передачи. Он выступает за «мерсисайдцев» с 2017 года, провёл в английской Премьер-лиге 143 матча, в которых отметился 91 голов и 36 ассистами.