Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тухель: «Не буду давать советы Жоржиньо, как бить пенальти»

09 Февраля 2021, 19:39,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу своеобразного стиля пробития пенальти в исполнении полузащитника Жоржиньо.

Отметим, что Жоржиньо реализовывал пенальти в двух последних матчах команды против «Тоттенхэма» и «Шеффилд Юнайтед».

«Мне понравились оба пенальти, потому что в обоих случаях мяч оказывался в сетке. Я не сужу о том, как футболист выполняет пенальти, и никогда бы не стал давать советов на этот счёт. Я играл в футбол на более низком уровне и понимаю, какое давление оказывается у «точки».

Я не буду давать советы Жоржиньо, как бить пенальти. Он может делать это так, как он чувствует», - сказал Тухель на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель, Жоржиньо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола