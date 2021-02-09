​Тухель: «Не буду давать советы Жоржиньо, как бить пенальти»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу своеобразного стиля пробития пенальти в исполнении полузащитника Жоржиньо.

Отметим, что Жоржиньо реализовывал пенальти в двух последних матчах команды против «Тоттенхэма» и «Шеффилд Юнайтед».

«Мне понравились оба пенальти, потому что в обоих случаях мяч оказывался в сетке. Я не сужу о том, как футболист выполняет пенальти, и никогда бы не стал давать советов на этот счёт. Я играл в футбол на более низком уровне и понимаю, какое давление оказывается у «точки».

Я не буду давать советы Жоржиньо, как бить пенальти. Он может делать это так, как он чувствует», - сказал Тухель на пресс-конференции.