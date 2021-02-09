«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов

Даже в чемпионате Франции в кои-то веки намечается борьба за чемпионство вместо борьбы за звание лучшей команды страны после «ПСЖ». А вот в Англии, судя по всему, интриги в гонке за титул не будет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации в английской Премьер-лиге.

Если взять последние сезоны чемпионата Англии, то самая горячая гонка за титул получилась пару лет назад, когда «Манчестер Сити» опередил «Ливерпуль» на одно очко. В остальном же чемпион определялся ещё до наступления финишного отрезка. Осенью казалось, что в АПЛ интрига закрутится нешуточная, ведь никто особенно не выделялся. Команды шли в верхней части таблицы достаточно плотной группой, где находилось место даже скромной «Астон Вилле», едва спасшейся от вылета в прошлом сезоне.

Теперь на дворе февраль, и расклад сил успел серьёзно измениться. Главным героем здесь стал «Манчестер Сити». Если до средины декабря команда Хосепа Гвардиолы в чемпионате практически чередовала победы с осечками, то затем последовала серия из одних лишь выигрышей. На сегодняшний день она измеряется десятью матчами, причём «горожане» за этот период пропустили всего дважды – в гостях у «Челси» и в гостях у «Ливерпуля». Словом, «Манчестер Сити» находится в отличной форме и не намерен останавливаться.

Влияние на интригу в Премьер-лиге оказывает не только форма «Манчестер Сити», но и форма потенциальных конкурентов «горожан». В какой-то момент надежды на долгожданное чемпионство начали витать в районе «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» выдал шикарную серию, но в конце января застопорил ход. В четырёх последних турах «красные дьяволы» набрали только пять очков из двенадцати возможных, что стоило им не только лидерства, но и потери былой уверенности.

«Ливерпуль» и вовсе переживает серьёзный спад на фоне кадровых проблем с травмами. Команда Юргена Клоппа стала мало забивать и плохо выступать дома. Мерсисайдцы проиграли три последних матча Премьер-лиги на своём поле, хотя до этого не проигрывали в чемпионате в родных стенах в шестидесяти восьми поединках на протяжении трёх лет и девяти месяцев. Домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счётом 1:4 наглядно показало, что в этом сезоне «Ливерпуль» о чемпионстве может только мечтать. Да и Юрген Клопп, похоже, давно сдался. Ещё до игры с «горожанами» немец назвал потенциальное чемпионство своей команды большой сенсацией. Не лучший способ мотивировать команду, правда?

С наступлением зимы «сдулся» и «Тоттенхэм». В тринадцати последних матчах чемпионата команда Жозе Моуринью добилась только четырёх побед. Такие результаты не имеют ничего общего с борьбой за титул чемпиона Англии. «Шпоры» привычно будут бороться за место в Лиге чемпионов, и в случае неудачи в этой борьбе Моуринью рискует потерять работу.

«Челси» прошлым летом серьёзно потратился на трансферном рынке, но из дорогостоящих новичков по-настоящему сильной команды пока сколотить не получилось. После Фрэнка Лэмпарда это будет пытаться сделать Томас Тухель, взобравшийся на тренерский мостик в январе. О титуле чемпиона в этом сезоне, понятное дело, речь не идёт.

«Манчестер Сити» лидирует в таблице Премьер-лиги с отрывом от «Манчестер Юнайтед» в пять очков и игрой в запасе. Судя по всему, именно команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом Англии в этом сезоне. Реальных конкурентов у «горожан» больше нет. Соседи из «Манчестер Юнайтед» вряд ли смогут исправно побеждать ввиду своих проблем в обороне и ограниченности в плане кадровых ресурсов, а «Лестеру» просто не хватит мощи, чтобы замахнуться на вторую сказку за пять лет. Остальные команды теперь слишком далеко от «Манчестер Сити». По сути, создать проблемы команде Хосепа Гвардиолы может только она сама. Если же «горожане» не допустят глобального кризиса, трофей АПЛ снова окажется в их руках.