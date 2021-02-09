​Арбитр Майк Дин попросил не назначать его на ближайший тур АПЛ из-за угроз

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09 Февраля 2021, 16:39,
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Арбитр Майк Дин не был назначен на ближайший тур чемпионата Англии по своей же просьбе, сообщает Sky Sports. После работы на дерби «Фулхэма» и «Вест Хэма» Дин стал получать угрозы смерти в социальных сетях. В той игре рефери удалил Томаша Соучека, с чем не согласились многие эксперты.
Стоит сказать, что в Великобритании власти задумались о создании закона, позволяющего регулировать функционирование социальных сетей. Связано это с тем, что в соцсетях люди, в частности футболисты и судьи, часто сталкиваются с оскорблениями разного рода, а руководители платформ ничего не предпринимают.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Майк Дин