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​Боссы «Манчестер Юнайтед» пока не станут предлагать новый контракт Сульшеру

09 Февраля 2021, 16:33,

Руководители «Манчестер Юнайтед» намерены дождаться окончания сезона и оценить результаты команды, прежде чем принимать какие-то решения по поводу будущего Уле Гуннара Сульшера. Об этом на своих страницах пишет The Sun.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» прибавили, однако в клубе всё ещё есть сомнения в том, что Сульшер способен привести команду к трофеям, в частности к чемпионству.  

Если Сульшер в ближайшие месяцы убедит боссов в эффективности продолжения сотрудничества, клуб предложит ему новый контракт на два года. Действующее трудовое соглашение норвежского специалиста рассчитано до конца июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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