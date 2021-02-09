​Боссы «Манчестер Юнайтед» пока не станут предлагать новый контракт Сульшеру

Руководители «Манчестер Юнайтед» намерены дождаться окончания сезона и оценить результаты команды, прежде чем принимать какие-то решения по поводу будущего Уле Гуннара Сульшера. Об этом на своих страницах пишет The Sun.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» прибавили, однако в клубе всё ещё есть сомнения в том, что Сульшер способен привести команду к трофеям, в частности к чемпионству.

Если Сульшер в ближайшие месяцы убедит боссов в эффективности продолжения сотрудничества, клуб предложит ему новый контракт на два года. Действующее трудовое соглашение норвежского специалиста рассчитано до конца июня 2022 года.