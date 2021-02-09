​Клаттенбург: Арбитру Оливеру пришлось увезти семью из дома после матча, в котором он удалил Буффона

Известный в прошлом рефери Премьер-лиги Англии Марк Клаттенбург поддержал Майка Дина. Последний, как известно, стал получать угрозы в социальных сетях после показанной красной карточки Томашу Соучеку из «Вест Хэма».

«Это неправильно, но до тех пор, пока руководители социальных сетей не станут реагировать, издевательства над Майком не прекратятся», - приводятся слова Клаттенбурга на Daily Mail.

Также Клаттенбург сообщил о том, что в своё время арбитру Майклу Оливеру пришлось увезти семью из дома. Это случилось после матча «Реал» - «Ювентус», в концовке которого Оливер показал красную карточку Джанлуиджи Буффону.