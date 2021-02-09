Фердинанд: «Манчестер Сити» почувствовал запах крови, а «МЮ» начал задыхаться»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал последние результаты манкунианцев в английской Премьер-лиге.

«Команде нет оправдания. «Юнайтед» занимал первое место в турнирной таблице. В таком положении нужно продолжать наносить удары. Если есть возможность, необходимо ее использовать. А мы позволили ей выскользнуть из рук.

«Манчестер Юнайтед» постоянно спотыкается, а «Манчестер Сити» на опыте идет вперед. «Горожане» почувствовали запах крови, а «красные дьяволы» начали задыхаться», - заявил Фердинанд.

«Манчестер Юнайтед» с 45 очками занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на пять баллов.