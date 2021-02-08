Алаба хочет зарабатывать в «Челси» 23 млн евро в год, клуб не готов платить такие деньги футболисту

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08 Февраля 2021, 19:49,
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Защитник «Баварии» Давид Алаба, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона, не может договориться с «Челси».
Как сообщает The Telegraph, австриец рассчитывает зарабатывать в лондонском клубе около двадцати трех миллионов евро в год. В «Челси» не готовы платить такие деньги футболисту. Лондонский клуб подпишет Алабу только в том случае, если австриец снизит свои требования.
Действующее соглашение Давида с «Баварией» рассчитано до конца сезона, стороны так и не смогли договориться о продлении контракта.
Алаба сыграл девятнадцать матчей в нынешнем сезоне чемпионата Германии и отметился двумя забитыми голами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Давид Алаба
Сколько? Алаба, конечно, выдающийся футболист, но очень уж нереальную зп просит...
АЛАБА много хочет я конечно не расист но он не прав.
Сейчас никто не будет платить такие деньги игроку оборонительного плана. Это зп 2-3 топовых опорников или защитников. Я думаю что Бавария не готова платить ему и половину