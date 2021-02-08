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Алаба хочет зарабатывать в «Челси» 23 млн евро в год, клуб не готов платить такие деньги футболисту

08 Февраля 2021, 19:49,

Защитник «Баварии» Давид Алаба, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона, не может договориться с «Челси».

Как сообщает The Telegraph, австриец рассчитывает зарабатывать в лондонском клубе около двадцати трех миллионов евро в год. В «Челси» не готовы платить такие деньги футболисту. Лондонский клуб подпишет Алабу только в том случае, если австриец снизит свои требования.

Действующее соглашение Давида с «Баварией» рассчитано до конца сезона, стороны так и не смогли договориться о продлении контракта.

Алаба сыграл девятнадцать матчей в нынешнем сезоне чемпионата Германии и отметился двумя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Давид Алаба
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Комментарии (3)
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0
Admiral
08 Февраля 2021, 21:04

Сколько? Алаба, конечно, выдающийся футболист, но очень уж нереальную зп просит...

0
andi
08 Февраля 2021, 20:01

АЛАБА много хочет я конечно не расист но он не прав.

1
Evgen 86
08 Февраля 2021, 19:56

Сейчас никто не будет платить такие деньги игроку оборонительного плана. Это зп 2-3 топовых опорников или защитников. Я думаю что Бавария не готова платить ему и половину

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