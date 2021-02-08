Алаба хочет зарабатывать в «Челси» 23 млн евро в год, клуб не готов платить такие деньги футболисту

Защитник «Баварии» Давид Алаба, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона, не может договориться с «Челси».

Как сообщает The Telegraph, австриец рассчитывает зарабатывать в лондонском клубе около двадцати трех миллионов евро в год. В «Челси» не готовы платить такие деньги футболисту. Лондонский клуб подпишет Алабу только в том случае, если австриец снизит свои требования.

Действующее соглашение Давида с «Баварией» рассчитано до конца сезона, стороны так и не смогли договориться о продлении контракта.

Алаба сыграл девятнадцать матчей в нынешнем сезоне чемпионата Германии и отметился двумя забитыми голами.