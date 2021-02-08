Сульшер: «Хендерсон хочет играть в каждом матче»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о голкипере Дине Хендерсоне.

«Дин играл здорово, когда получал шанс. Он повзрослел, его прогресс заметен. Я вижу, как он выкладывается на тренировках, Дин работает над теми аспектами игры, которые я советовал ему улучшить. Я впечатлён его отношением к работе.

Да, Хендерсон – не самый терпеливый парень, он хочет играть в каждом матче, потому что уверен в своих силах», - цитирует Сульшера Sky Sports.

23-летний англичанин сыграл десять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил девять голов.