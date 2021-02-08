«Манчестер Сити» рассматривает двух форвардов на замену Агуэро

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08 Февраля 2021, 12:23,
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Руководство «Манчестер Сити» начало готовиться к расставанию с аргентинским форвардом Серхио Агуэро. У 32-летнего игрока истекает контракт летом, и стороны не планируют продлевать сотрудничество.
Согласно информации The Athletic, манкунианцы рассматривают кандидатуры двух нападающих. В поле зрения «горожан» находятся Ромелу Лукаку («Интер») и Дэнни Ингс («Саутгемптон»).
В нынешнем сезоне Агуэро сыграл всего девять поединков. Аргентинца преследовали травмы, а потом он переболел коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что Серхио является лучшим голеадором в истории «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Ромелу Лукаку, Дэнни Ингс
Небольшая поправочка. Прозвище "манкунианцы" произошло от названия "MANChester UNited", т.е MANCUNианцы. Так что футболисты MANChester CITY не могут так называться.
Товарисщч! :))) Эту тему мусолили, х... его знает сколько раз. Запомните, раз и навсегда:
"...
Часто название жителей образуется от исторического названия местности. Так, например, во многих европейских языках наряду с названиями, образованными от современных топонимов, широко используются названия, образованные от латинских названий. Например, манкунианцы — жители Манчестера (от лат. Mancunium, в русском языке употребляется главным образом для обозначения игроков футбольных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»)." (Википедия)