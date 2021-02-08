«Манчестер Сити» рассматривает двух форвардов на замену Агуэро

Руководство «Манчестер Сити» начало готовиться к расставанию с аргентинским форвардом Серхио Агуэро. У 32-летнего игрока истекает контракт летом, и стороны не планируют продлевать сотрудничество.

Согласно информации The Athletic, манкунианцы рассматривают кандидатуры двух нападающих. В поле зрения «горожан» находятся Ромелу Лукаку («Интер») и Дэнни Ингс («Саутгемптон»).

В нынешнем сезоне Агуэро сыграл всего девять поединков. Аргентинца преследовали травмы, а потом он переболел коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что Серхио является лучшим голеадором в истории «Манчестер Сити».