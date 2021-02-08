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Тухель рассказал о восстановлении Тьяго Силвы

08 Февраля 2021, 10:44,

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о восстановлении центрального защитника Тьяго Силвы после травмы, полученной в дерби против «Тоттенхэма» (1:0).

«Врачи делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть Силву на поле. Могу сказать точно, он не сыграет в Кубке Англии. Ему еще нужно подлечиться. Надеемся, что Тьяго будет готов ко встрече с «Саутгемптоном», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба лондонского клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 36-летний защитник принял участие в 17 поединках, записав на свой счет два забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Томас Тухель, Тьяго Силва
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Комментарии (1)
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0
Манчестерский Иппатий
08 Февраля 2021, 11:25

Там же растяжение вроде бы.

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