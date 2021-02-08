Моуринью уверен, что Сон продлит контракт с «Тоттенхэмом»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим Сон Хынмином.

«Что я думаю по будущему Сона? Это не проблема, у него действующее трудовое соглашение с «Тоттенхэмом». Уверен, что мы сможем его продлить. Нужно лишь дождаться подходящего момента», - передает слова португальского специалиста Evening Standard.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает в 2023-м году. «Шпоры» планируют продлить контракт с 28-летним нападающим до 2025-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Сон провел 22 встречи, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.