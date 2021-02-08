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Моуринью уверен, что Сон продлит контракт с «Тоттенхэмом»

08 Февраля 2021, 08:58,

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим Сон Хынмином.

«Что я думаю по будущему Сона? Это не проблема, у него действующее трудовое соглашение с «Тоттенхэмом». Уверен, что мы сможем его продлить. Нужно лишь дождаться подходящего момента», - передает слова португальского специалиста Evening Standard.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает в 2023-м году. «Шпоры» планируют продлить контракт с 28-летним нападающим до 2025-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Сон провел 22 встречи, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Сон Хынмин
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Комментарии (1)
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Super fanat
08 Февраля 2021, 10:11

Один из неплохих игроков, который может стать громким трансфером Тоттенхэма, как Бэйл! Нужно только своевременно перейти, он набрался опыта, показал себя в АПЛ и, как по мне, может усилить практически любую команду мира. Но тянуть не стоит, уже через два года он может стать никому не нужным.

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