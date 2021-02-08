Тухель: «В АПЛ играют жестче, делают упор на физику»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

«Матчи против «Шеффилд Юнайтед» всегда похожи на кубковые. Эти ребята полны энергии, играют в прямолинейный футбол. Мы весь матч верили в победу, хотя некоторые периоды игры были непростыми. Мы заслуженно увозим три очка, я доволен этим.

Что бросается в глаза в АПЛ? Тут играют жестче, делают упор на фиизку, много качественных игроков. Вы чувствуете, что должны отдавать всего себя в каждом матче, английская Премьер-лига раскрывает лучшие качества в каждом игроке, мне приятно работать здесь. Пока всё идёт хорошо», - цитирует Тухеля Sky Sports.