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Кин – «Ливерпулю»: «Продолжайте играть в том же духе и вам придётся ждать ещё 30 лет, чтобы снова выиграть АПЛ»

08 Февраля 2021, 00:37,

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал «Ливерпуль» после матча с «Манчестер Сити» (1:4).

«Ливерпуль» - плохой чемпион. Они выиграли лигу в странный сезон, в эпоху коронавируса, разовый случай. Продолжайте играть в том же духе и вам придётся ждать ещё 30 лет, чтобы снова победить.

Возникает ощущение, что они зазнались после прошлогодней победы. Когда я побеждал, то думал: «Могу ли я выиграть снова?». Я никогда не слышал от игроков «Ливерпуля» таких слов в прошлом году. Это ключевой момент. Сейчас они говорят о попытке попасть в четвёрку лучших после чемпионства в прошлом сезоне», - цитирует Кина Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Рой Кин
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