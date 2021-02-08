Кин – «Ливерпулю»: «Продолжайте играть в том же духе и вам придётся ждать ещё 30 лет, чтобы снова выиграть АПЛ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал «Ливерпуль» после матча с «Манчестер Сити» (1:4).

«Ливерпуль» - плохой чемпион. Они выиграли лигу в странный сезон, в эпоху коронавируса, разовый случай. Продолжайте играть в том же духе и вам придётся ждать ещё 30 лет, чтобы снова победить.

Возникает ощущение, что они зазнались после прошлогодней победы. Когда я побеждал, то думал: «Могу ли я выиграть снова?». Я никогда не слышал от игроков «Ливерпуля» таких слов в прошлом году. Это ключевой момент. Сейчас они говорят о попытке попасть в четвёрку лучших после чемпионства в прошлом сезоне», - цитирует Кина Sky Sports.