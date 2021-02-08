Вернер: «В последних матчах мы побеждаем в том числе благодаря решениям Тухеля»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

«Хороший матч. Сложно играть против «Шеффилд Юнайтед», который здорово защищается. Горжусь тем, что мы продолжаем побеждать. Да, я снова не забил, нападающим нужны голы, но главное, что мне удается помогать команде.

Тухель? Каждый тренер индивидуален, теперь я играю слева, могу играть и под нападающим. В последних матчах мы побеждаем в том числе благодаря решениям Тухеля.

Пенальти в исполнении Жоржиньо? Возможно, в будущем у меня будет возможность исполнять пенальти, но сейчас мне необходимо забить несколько голов с игры, а лишь потом задумываться о пенальти», - цитирует Вернера Sky Sports.