«Шеффилд Юнайтед» не удалось прервать победную серию «Челси»

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08 Февраля 2021, 00:07,
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Матч 23-го тура Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Челси» не изобиловал опасными моментами и мог сложиться по-разному. Уже в дебюте в пользу хозяев был назначен пенальти, правда, ВАР его отменил. В концовке первой 45-минутки Тимо Вернер умчался в отрыв и вывел на убойную позицию Мэйсона Маунта. В начале второго тайма Антонио Рюдигер, не глядя, отдавал передачу голкиперу, который и сам рванул на перехват мяча. «Синие» быстро исправили ошибку защитника, и заработанный Вернером пенальти уверенно реализовал Жоржиньо - 2:1.
«Челси» победил в третий раз подряд, и зона Лиги чемпионов сейчас всего в одном очке.
Протокол игры
|Шеффилд Юнайтед
|1:2
|Челси
|43' Маунт Мэйсон (0:1)
|(1:1) Рюдигер Антонио 55'
|58' Жоржиньо II (1:2)
Ремсдейл Арон • Башам Крис • 17'Иган Джон • Брайан Кин 68' ( Шарп Билли ( 68') • Богл Джейден • Ландстрем Джон • Норвуд Оливер 86' ( Брюстер Риан ( 86') • Флек Джон • Лоу Макс • Макбарни Оливер • Бёрк Оливер 62' ( Макголдрик Дэвид ( 62')
Запасные: Осборн Бен • Джагелка Фил • Фодеринхэм Уэсли
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Кристенсен Андреас • Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • Жоржиньо II • Ковачич Матео • Чилуэлл Бен 62' ( Алонсо Маркос ( 62') • Маунт Мэйсон • Жиру Оливье 62' ( Хадсон-Одои Каллум ( 62') • Вернер Тимо 75' ( Канте Н'Голо ( 75')
Запасные: Эмерсон Палмиери • Зума Курт • Абрахам Тэмми • Гилмор Билли • Зиеш Хаким • Аррисабалага Кепа
07 февраля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Шеффилд Юнайтед
Это АПЛ, детка... Или все же Тухель пока нанамного лучше Фрэнки? Сумбурная игра, оботряющие пасы то в недодачу, но слишком сильно. Нет КОМАНДЫ!!
На морально волевых..., но молодцы!!! Но Рюдигер, конечно, клоун, хахаха)))