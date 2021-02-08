«Шеффилд Юнайтед» не удалось прервать победную серию «Челси»

Матч 23-го тура Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Челси» не изобиловал опасными моментами и мог сложиться по-разному. Уже в дебюте в пользу хозяев был назначен пенальти, правда, ВАР его отменил. В концовке первой 45-минутки Тимо Вернер умчался в отрыв и вывел на убойную позицию Мэйсона Маунта. В начале второго тайма Антонио Рюдигер, не глядя, отдавал передачу голкиперу, который и сам рванул на перехват мяча. «Синие» быстро исправили ошибку защитника, и заработанный Вернером пенальти уверенно реализовал Жоржиньо - 2:1.

«Челси» победил в третий раз подряд, и зона Лиги чемпионов сейчас всего в одном очке.