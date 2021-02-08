Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Шеффилд Юнайтед» не удалось прервать победную серию «Челси»

08 Февраля 2021, 00:07,

Матч 23-го тура Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Челси» не изобиловал опасными моментами и мог сложиться по-разному. Уже в дебюте в пользу хозяев был назначен пенальти, правда, ВАР его отменил.  В концовке первой 45-минутки Тимо Вернер умчался в отрыв и вывел на убойную позицию Мэйсона Маунта. В начале второго тайма Антонио Рюдигер, не глядя, отдавал передачу голкиперу, который и сам рванул на перехват мяча. «Синие» быстро исправили ошибку защитника, и заработанный Вернером пенальти уверенно реализовал Жоржиньо - 2:1.

«Челси» победил в третий раз подряд, и зона Лиги чемпионов сейчас всего в одном очке.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси
    43' Маунт Мэйсон (0:1)
(1:1) Рюдигер Антонио 55'    
    58' Жоржиньо II (1:2)
Ремсдейл Арон Башам Крис   17' Иган Джон Брайан Кин   68' (Шарп Билли (   68') Богл Джейден Ландстрем Джон Норвуд Оливер   86' (Брюстер Риан (   86') Флек Джон Лоу Макс Макбарни Оливер Бёрк Оливер   62' (Макголдрик Дэвид (   62')
Запасные: Осборн Бен Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Жоржиньо II Ковачич Матео Чилуэлл Бен   62' (Алонсо Маркос (   62') Маунт Мэйсон Жиру Оливье   62' (Хадсон-Одои Каллум (   62') Вернер Тимо   75' (Канте Н'Голо (   75')
Запасные: Эмерсон Палмиери Зума Курт Абрахам Тэмми Гилмор Билли Зиеш Хаким Аррисабалага Кепа
07 февраля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Шеффилд Юнайтед
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Манчестерский Иппатий
08 Февраля 2021, 00:28

Это АПЛ, детка... Или все же Тухель пока нанамного лучше Фрэнки? Сумбурная игра, оботряющие пасы то в недодачу, но слишком сильно. Нет КОМАНДЫ!!

1
Oleg-Chelsea
08 Февраля 2021, 00:25

На морально волевых..., но молодцы!!! Но Рюдигер, конечно, клоун, хахаха)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола