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Роджерс: «Шмейхель каждую игру вдохновляет команду»

07 Февраля 2021, 19:40,

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча с «Вулверхэмптоном» (0:0).

«У нас всегда были непростые игры с «Вулверхэмптоном», сегодня они перешли к схеме с пятью защитниками – это усложнило нашу задачу. Мы увезли лишь одно очко, хотя у нас было несколько хороших моментов.

Игра Шмейхеля? Он каждую игру вдохновляет команду своими сейвами. Это один из лучших вратарей в английской Премьер-лиге, он никогда не останавливается и всегда хочет быть ещё лучше», - приводит слова Роджерса Sky Sports.

После двадцати трёх туров «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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