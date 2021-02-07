Роджерс: «Шмейхель каждую игру вдохновляет команду»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча с «Вулверхэмптоном» (0:0).

«У нас всегда были непростые игры с «Вулверхэмптоном», сегодня они перешли к схеме с пятью защитниками – это усложнило нашу задачу. Мы увезли лишь одно очко, хотя у нас было несколько хороших моментов.

Игра Шмейхеля? Он каждую игру вдохновляет команду своими сейвами. Это один из лучших вратарей в английской Премьер-лиге, он никогда не останавливается и всегда хочет быть ещё лучше», - приводит слова Роджерса Sky Sports.

После двадцати трёх туров «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.