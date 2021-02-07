Фердинанд: «Хочу, чтобы матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершился вничью 3:3»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«Хочу, чтобы матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершился вничью 3:3», - написал Фердинанд в «Твиттере».

Стартовый свисток о начале центрального матча двадцать третьего тура английской Премьер-лиги прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу в Англии, имея в своём активе 47 очков, отрыв от идущего следом «Манчестер Юнайтед» составляет два балла, при этом «горожане» имеют ещё две игры в запасе. «Ливерпуль» же с сорока зачетными баллами расположился на четвертом месте.