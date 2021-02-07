Сиссе: «Мбаппе является лучшим игроком в мире, вижу его в футболке «Ливерпуля»

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07 Февраля 2021, 17:43,
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Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе лестно высказался о форварде «ПСЖ» Джибриле Сиссе.
«Считаю, что Мбаппе является лучшим в мире на данный момент. Я вижу его в футболке «Ливерпуля». Да, это огромные деньги, но я думаю, что Килиан стоит таких инвестиций.
Подойдёт ли он Клоппу? Да, конечно. Во-первых, он очень умён, является командным игроком, поэтому способен выступать на разных позициях. Килиан сможет соответствовать уровню Салаха и Мане. Если в клубе останется и Фирмино, то это будет просто сумасшедшая команда, лучшая в мире. Я просто хочу помечтать и увидеть Мбаппе в «Ливерпуле», - приводит слова Сиссе Daily Mail.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Килиан Мбаппе, Джибриль Сиссе
У Ливерпуля нет таких денег, мечтать не вредно....