Сиссе: «Мбаппе является лучшим игроком в мире, вижу его в футболке «Ливерпуля»

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе лестно высказался о форварде «ПСЖ» Джибриле Сиссе.

«Считаю, что Мбаппе является лучшим в мире на данный момент. Я вижу его в футболке «Ливерпуля». Да, это огромные деньги, но я думаю, что Килиан стоит таких инвестиций.

Подойдёт ли он Клоппу? Да, конечно. Во-первых, он очень умён, является командным игроком, поэтому способен выступать на разных позициях. Килиан сможет соответствовать уровню Салаха и Мане. Если в клубе останется и Фирмино, то это будет просто сумасшедшая команда, лучшая в мире. Я просто хочу помечтать и увидеть Мбаппе в «Ливерпуле», - приводит слова Сиссе Daily Mail.