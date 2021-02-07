​Моуринью начинает уставать от Бэйла

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью начинает уставать от Гарета Бэйла. Об этом на своих страницах пишет AS.

Переходя в аренду в «Тоттенхэм», Бэйл надеялся вернуть свою лучшую форму, но на деле получилось так, что валлиец стал ещё дальше от своего оптимального состояния.

В «Реале» надеются, что «шпоры» по окончанию сезона выкупят контракт Бэйла, однако пока всё идёт к тому, что валлийскому форварду придётся снова ехать в Мадрид.

В пятнадцати матчах за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне Гарет Бэйл записал на свой счёт четыре забитых гола. Действующий контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до средины следующего года.