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​Моуринью начинает уставать от Бэйла

07 Февраля 2021, 14:21,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью начинает уставать от Гарета Бэйла. Об этом на своих страницах пишет AS.

Переходя в аренду в «Тоттенхэм», Бэйл надеялся вернуть свою лучшую форму, но на деле получилось так, что валлиец стал ещё дальше от своего оптимального состояния.

В «Реале» надеются, что «шпоры» по окончанию сезона выкупят контракт Бэйла, однако пока всё идёт к тому, что валлийскому форварду придётся снова ехать в Мадрид.

В пятнадцати матчах за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне Гарет Бэйл записал на свой счёт четыре забитых гола. Действующий контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до средины следующего года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Февраля 2021, 15:03

это ж надо было купить этого раззяву , теперь избавится не могут , хорошо что хоть на время его забрали эти слепые )))

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