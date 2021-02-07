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​Скоулз считает, что на результат «МЮ» повлияла травма Погба

07 Февраля 2021, 11:39,

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал комментарий по поводу ничьей команды с «Эвертоном» (3:3). «Красные дьяволы» по ходу матча вели с разницей в два мяча, но в итоге упустили победу.

«Это большой удар. Если говорить о надеждах на титул Премьер-лиги, то это, конечно, большой удар.

Я чувствую, что уход Поля Погба стал важным моментом в игре. До травмы Погба «Манчестер Юнайтед» имел полный контроль. С выходом Фреда контроль в центре поля был потерян. Дальше в центре царствовали Андре Гомеш, Дюкуре и Дэвис», - высказался Скоулз для Premier League Productions.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Пол Скоулз
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